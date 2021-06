Ernesto Guevara de la Serna es una personalidad histórica atrayente, romántica y de leyenda, encarna los más puros ideales de un ser humano; subordinar los intereses personales a los de la humanidad, no importa el lugar. Para cualquier persona luchar y trabajar a su lado fue un privilegio, así lo siente Harry Villegas Tamayo, el cubano que más tiempo permaneció junto al Che, en diferentes escenarios y circunstancias.

Al encuentro con el Che

Harry, no olvida su primer encuentro con el Che, en la Sierra Maestra, según relata le causó una impresión muy fuerte, ya el argentino era una leyenda. Después de varias preguntas y ver el arma que llevaba, un fusil 22, no lo acepta en la guerrilla y le indica bajar al llano, desarmar a algún soldado y regresar. Su primer intento fue fallido, pero le sirvió para conocer a su futuro Jefe. Solo fue aceptado cuando llevó un arma, que según el Che servía para enfrentar al enemigo. Inicialmente actuó como enlace y ayudante en el pelotón de La Comandancia. Fue enviado a la Escuela de Reclutas de Minas del Frío.

Durante la ofensiva del gobierno contra la guerrilla iniciada en mayo de 1958, combatió bajo las órdenes de Fidel Castro, participó en los combates del Jigüe, Las Vegas, San Lorenzo, Meriño y Las Mercedes.

En la Sierra Maestra, comenzó su forja como guerrillero, reconoce las lecciones de disciplina y orden dadas por el Che, las referencias en las clases que le impartía de los héroes de la Patria: Antonio Maceo y Máximo Gómez y otros. Le motivaba cómo un argentino hacía lecturas comentadas de las obras de Carlos Marx y Mao Tse Tung, la poesía de Pablo Neruda. Ernesto sentía la urgencia de preparar a los guerrilleros para las futuras misiones.

Al constituirse la Columna 8 Ciro Redondo, dirigida por Ernesto Che Guevara, Harry Villegas fue asignado a la misma, se gana rápidamente la confianza de su Jefe, quien lo incorpora a su escolta junto con Hermes Peña, Carlos Coello y Juan Alberto Castellanos. A partir de ese momento, prácticamente no se separan más. Lo acompaña en la Invasión hacia Occidente, es parte de la Comandancia y actúa en el recorrido como enlace. Participa en los combates de Banao, Fomento, Cabaiguán, Placetas, Remedio y Caibarién entre otras.

En la Campaña de las Villas hay dos hechos que distinguieron el accionar del Che: la labor de unificación de las fuerzas revolucionarias que da la medida de su capacidad como político y la batalla de Santa Clara la cual lo define como un estratega militar. En ese entorno siempre al lado del Che, Harry se foguea como guerrillero, a pesar ello, su jefe no vaciló en incorporarlo al pelotón de los Descamisados, al incumplir una orden, aspecto que agradece ya que contribuyó a su formación como soldado.

Al triunfo de la revolución, según rememora Harry, entra con el Che a la Habana, se instalan en la Fortaleza de San Carlos de La Cabaña, se mantuvo junto a él en el Departamento de Industrialización del Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA), en el Banco Nacional y en el Ministerio de Industrias. Como jefe de su escolta, lo acompañaba a todas partes.

En esos primeros años de Revolución tuvo la dicha de disfrutar la labor desarrollada por el Che como constructor de la nueva sociedad: la inauguración de fábricas, los discursos, las conversaciones, los intercambios con los trabajadores, las lecciones de honestidad y el desprecio por la adulonería. Según rememora Harry (…) Trabajaba toda la noche. Empezaba a mediodía y terminaba a las cinco o seis de la mañana (…) Su razón de ser era la Revolución (…)

A instancia del Che, en esos momentos, ministro de industria, dirigió las inversiones de la fábrica de cerámica Sanitarios Nacional y recibe capacitación vinculada con la actividad que desarrolla. Le sorprende allí la Crisis de Octubre. Una vez más se pone bajo las órdenes del Che en la Cueva de los Portales, en la provincia de Pinar del Río.

Se reincorpora a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), desempeñándose como Jefe de Personal del Ejército Occidental. Allí le piden disposición para cumplir una misión internacionalista y la respuesta no se hizo esperar. Recibió la información gradualmente, y luego conoce que el Che lo ha mandado a buscar, el lugar donde estaba y la misión asignada: garantizar la seguridad, del Guerrillero Heroico, esto último se le informa en reunión con Fidel Castro.

Nuevos escenarios de lucha: el Congo y Bolivia.

Llegar a África implicó un largo viaje, que contó con el apoyo de la extinta URSS y de ahí en busca del Congo Belga, en travesía por Egipto y Tanzania. Era llegar a lo profundo de la selva africana a Luluaburg donde el Che había establecido el Campamento. Navegar por el lago Tangañica fue una experiencia inolvidable, le pareció un mar.

De nuevo con el Che: el encuentro con su jefe de siempre fue muy emotivo, a partir de ese momento Tatú y el Pombo,[1] desde ese instante, a su lado todo el tiempo, cumpliendo las instrucciones de Fidel Castro. A Harry se le asigna la tarea de jefe de servicios de la columna guerrillera.

El objetivo principal de la presencia cubana en el Congo era desarrollar en el corazón de África un plan de preparación para los combatientes en el terreno y transmitir las experiencias acumuladas en la lucha guerrillera, no solo a los de ese país, sino de otros que estaban desarrollando su lucha de liberación nacional y habían solicitado ayuda a Cuba. Al respecto el Che señala:“Un buen instructor en el campo de batalla hace más por la revolución que instruir una cantidad considerable de novatos en ambiente de paz, pero las características de ese instructor, catalizador en la formación de los futuros cuadros técnicos revolucionarios, debe ser bien estudiada.”

Harry rememorando las acciones realizadas señala: “Empezamos a instruir, a tratar, porque no era lo mismo, chocamos con otra realidad, con el tribalismo, no es lo mismo el concepto que tiene el cubano de nación, que el que pertenece a una tribu, que su nación es el pedacito de tierra que tiene. Y chocamos con el oscurantismo, las religiones, la dawa, un conjunto de tradiciones que no eran propiamente nuestras (…)

El escenario africano fue muy difícil para los combatientes cubanos. Bajo estas condiciones la misión fue extremadamente compleja, pero los cubanos se consagraron. En carta a Fidel señala el Che: Tú me aseguras que los que hay aquí son buenos; estoy seguro de que la mayoría son buenos, sino estarían rajados hace mucho. No se trata de eso, es que hay que tener el espíritu bien templado, para aguantar las cosas que suceden aquí; no se trata de hombres buenos, aquí hacen falta superhombres.

Las tropas cubanas fueron evacuadas en noviembre de 1965, el Che insiste en dejarlo todo claro, en particular el papel jugado por los combatientes internacionalistas y la posición de Cuba. Escribe el libro Pasajes de la Guerra Revolucionaria: Congo, con una celeridad asombrosa, donde explica en detalle el proceso vivido. Pero está decidido a continuar la lucha.

Prácticamente no hubo una tregua entre una misión y otra, en la propia retirada del Congo, el Che le habla a Carlos Coello (Tuma), a José María Martínez Tamayo (Mbili) y a Harry Villegas (Pombo) de la nueva misión, ahora sería en América Latina, él sabía la respuesta. El retorno fue de nuevo por Europa esta vez desde Tanzania, pasan por Paris, Moscú y se reencuentran con el Che en Checoslovaquia, de allí a Cuba por una semana para despedirse de la familia. Praga sería el inicio de la nueva travesía, ahora hacia América Latina.

Pombo, llega a Bolivia el 25 de Julio de 1966 junto a Carlos Coello (Tuma). Han viajado a Santa Cruz de la Sierra con una escala en Brasil, los recibe José María Martínez Tamayo, quien había iniciado los preparativos para la fijación inicial del núcleo guerrillero, desde el mes de Marzo. En su diario refleja la situación que encuentra en Bolivia, a su llegada; la falta de unidad y las vacilaciones de las fuerzas de izquierda para iniciar la lucha.

A la llegada del Che a Bolivia, Pombo, lo acompañó en el recorrido hasta Ñancahuazú. La guerrilla quedó conformada por 50 combatientes; 29 bolivianos, 16 cubanos, 3 peruanos, un argentino cubano y una argentina alemana. Los combatientes se organizaron; en vanguardia, centro y retaguardia.

Harry Villegas formó parte del grupo del centro y fue considerado por el Che como un pilar de la columna, hace referencia en su diario en 43 ocasiones a Pombo, la mayor parte de ellas para dar misiones de reconocimiento y exploración dada su experiencia como guerrillero. Fue jefe de servicios de la guerrilla.

Con pesar explica, Harry, que el Che trataba de moverse a una zona más segura, pero el grupo está diezmado, sin medicamentos, localizados y cercados por los militares. Allí, se organizan las fuerzas para la defensa, queda definido el punto de agrupamiento y se disponen a combatir. El Che libra su último combate, recibe impactos de balas en las piernas que le impiden caminar, es apresado y asesinado, en la escuelita de la Higuera. La noticia de la muerte del Che le llega por la radio, profundamente conmovido explica como deciden continuar la lucha.

Harry Villegas está entre los guerrilleros que pudieron burlar el cerco y sobrevivir, con la ayuda de los campesinos y el Partido Comunista de Bolivia. Realizan una larga travesía, hasta alcanzar las fronteras chilenas y llegar a Cuba seis meses después, el 6 de marzo de 1968. Junto a los demás sobrevivientes decidieron regresar y continuar la lucha en Bolivia, el asesinato de Inti Peredo, el 9 se septiembre de 1969, detuvo el proyecto.

En Cuba sin el Che

Una vez en Cuba, Pombo continuó en las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ascendió en los grados hasta general de brigada en 1994. Ocupó diferentes responsabilidades entre ellas: Jefe de Regimiento de la División de Tanques, Jefe de la Brigada de la Frontera y Jefe de la Sección Política del Ejército Occidental. Fue Diputado a la Asamblea Nacional. Dada su experiencia, presta servicios como asesor militar en la República de Angola en dos ocasiones y en Nicaragua. En Angola fue jefe de Operaciones de la misión militar cubana. Esta vez las estancias fuera de Cuba fueron más largas, pero en otras condiciones.

Plasmó su experiencia guerrillera en el libro Pombo: un hombre de la guerrilla del Che Diario y Testimonio inéditos 1966-1968, consecuente con la idea guevariana, de que quienes hacen la historia están en la obligación de escribirla para la posteridad. Se convirtió en un estudioso del pensamiento militar de Ernesto Guevara.

Por su fecunda trayectoria revolucionaria recibió diferentes condecoraciones del Consejo de Estado y del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), entre las que sobresalen el Título Honorífico de Héroe de la República de Cuba, así como la Orden Ernesto Che Guevara, de Primer Grado, Camilo Cienfuegos, y Orden Antonio Maceo, la Orden Por el Servicio a la Patria en las FAR, y las medallas conmemorativas 20, 30, 40, 50 y 60

Aniversario de las FAR, entre otras.

Falleció el 29 de diciembre de 2019 en La Habana, su cadáver fue cremado y se le rindió homenaje póstumo, en el Panteón de los Veteranos del Cementerio Colón. Había muerto, el cubano que más tiempo estuvo al lado del Che, al que consideró su padre por el ejemplo y las enseñanzas. Su accionar como combatiente revolucionario estuvo ligado al Guerrillero Heroico más allá de la vida.

[1] Con este nombre ha sido mundialmente conocido Harry Villegas Tamayo, en idioma swahili significa, hoja, en otros casos se señala que es néctar verde o un topónimo de un lugar ubicado sobre el rio Alema afluente del rio Congo.