Hace dos años la ONU instauró el 18 de junio como el “Día de la Gastronomía Sostenible” para crear conciencia acerca de los hábitos alimenticios más adecuados en las distintas poblaciones y preservar todos los recursos que provienen de la tierra, en función de una mayor resiliencia alimentaria.

Hoy resulta imprescindible diversificar los productos naturales por encima de los artificiales tales como los edulcorantes, cargados de grasas, gas y otros componentes nocivos para el consumo y con un alto impacto negativo en el medio ambiente.

A ello también se suma la preocupación por la calidad de lo que cocinamos en casa, el origen de los ingredientes, cómo se cultivan y cómo llegan a nuestros mercados, potenciando siempre lo natural por encima de lo industrializado, en aras de robustecer nuestra salud hoy y de cara al futuro.

En Guantánamo, con apego a los protocolos sanitarios vigentes, la celebración de este día debe servir de acicate para el desarrollo agrícola y la inocuidad de los alimentos, así como la conservación de la biodiversidad, aspectos que por estos días también centran los análisis de quienes integran el Comité Central del Partido Comunista de Cuba en todo el país, encabezado por su primer secretario Miguel Mario Díaz- Canel Bermúdez.

Para que en la más oriental de las provincias cubanas se desarrolle una gastronomía sostenible, debe primar el fortalecimiento de la Empresa Estatal Socialista y otros actores económicos como los trabajadores por cuenta propia, las cooperativas no agropecuarias, las Unidades Empresariales de Base y las micro, pequeñas y medianas empresas, a fin de cuentas, Cuba posee las potencialidades.

Guantánamo puede y tiene que incrementar sus rubros producidos, desarrollar encadenamientos productivos con el acompañamiento de las universidades en el territorio y evitar los derroches alimentarios, este último, uno de los problemas que más pululan en el mundo, junto con la falta de conocimientos y conciencia acerca de estos temas.

En nuestro territorio existe más de un centenar de unidades gastronómicas en la red estatal y más de 900 no estatales, cifra que garantiza un servicio sostenible y de calidad, no siempre acompañada de precios asequibles para todos, sin embargo no debieran descuidarse la sistematicidad de las ofertas, las variedades de platos típicos y otras alternativas.

Con los efectos de la actual pandemia es cierto que el consumo en los locales desapareció, y en su lugar se incorpora la modalidad “para llevar” y otras alternativas para que la población acceda a los alimentos, sin embargo no está prohibido crear diseños que insten al consumo seguro y ordenado, con una imagen y sabor enriquecidos, como antaño caracterizaba a esta Tierra del Guaso.

Hoy urge en toda la provincia una mentalidad productora con estabilidad, que garantice el desarrollo de ramas como la gastronomía, considerada por la vox populi la segunda canasta básica. Máxime en la situación coyuntural que vive Cuba frente al recrudecimiento del bloqueo y la Covid-19.