Crónica de un Sábado corto (+Fotos)

Después de la lluvia la comunidad de La Sombrilla en el municipio de Guantánamo, no es el sitio ideal, es cierto que se acentúan todas las tonalidades del verde del paisaje, pero el fango también se enseñorea en parte de nuestro camino hasta el río Arroyo Hondo aunque casi nadie repara en ello.

Es sábado, atrás quedó la ciudad y después de la bienvenida por la Coordinadora de los CDR y la promotora cultural tomamos la carretera; “ahora vamos a limpiar las márgenes del río, todos los pobladores están avisados”, nos dicen.

Los trabajadores de ETECSA (Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A.) ya están habituados a andar por esos lares, “ahorita ya son parte de la comunidad”, escucho que alguien dice; y es que llevan semanas junto a su Presidenta Reina Labañino trabajando allí como parte de la nueva gestión de gobierno para atención a comunidades vulnerables en Guantánamo.

Los radialistas de CMKS también le ponen el hombro al trabajo y de pronto es un todo mezclado,aparecen machetes, escobas, rastrillos, hasta una motosierra y alguien con una habilidad pasmosa corta palos y hace “garabatos” de todas las formas y tamaños para arrastrar la basura que se va acumulando.

El sol se vuelve implacable demasiado pronto, el marabú desafía a los más osados que van desbrozando la maleza hasta que un camino casi perdido que cruza el río, vuelve a la vista de todos.

De una casa humilde, como la mayoría de todas por aquí, sale un termo de café que bebimos con un visible placer, entonces confirmo que compartido el café tiene el sabor de la vida; mientras una enfermera-neonatóloga, escoba en mano, nos cuenta como ella y su familia enfermaron de COVID19.

Una espina de marabú atraviesa mi tenis, me auxilian, aprovecho y vuelvo a buscar con la mirada a Nenita, la coordinadora de lo CDR que no para ni un segundo, le he pedido que comparta su historia con mis lectores pero siempre me dice que más tarde, que cuando termine el trabajo y espero hasta que la veo aparecer por el camino.

Pero su historia contada a la orilla del camino se las comparto después. El sábado estaba siendo muy corto para todo lo que quedaba por hacer.