Mantener el favorable decrecimiento

Sin dudas satisface conocer el reporte de solo 34 casos positivos de la Covid 19 en Guantánamo de hoy martes, la previsible cifra inferior para este miércoles, y que la provincia, después de meses de duro batallar contra el virus, decrece en menos de 200 en el número de pacientes activos con la enfermedad.

El más oriental territorio de Cuba reduce la tasa de incidencia de contagiados con el Sars-Cov 2, los focos abiertos son 108 y sigue siendo mayor la cifra de altas médicas que la de ingresos hospitalarios. Indicadores que muestran el favorable decrecimiento de la transmisión, como resultado de la combinación del cumplimiento de las medidas para el control y enfrentamiento a la Covid 19, y los avances en el proceso de vacunación de la población posible a inmunizar en esta etapa.

En lo que va de semana tanto la ciudad de Guantánamo, como la mayoría de los territorios muestran signos propios de una paulatina y controlada vuelta a la normalidad en todas las actividades económico y sociales.

Pero, la posibilidad de flexibilizar un grupo de vitales servicios a la población, no pueden conducir al descontrol sanitario, cometer indisciplinas sociales como el no uso del nasobuco y la desinfección y sobre todo a descuidar la vigilancia epidemiológica a nivel comunitario. Como ha expresado el primer secretario del Partido y Presidente de la República Miguel Díaz- Canel Bermúdez la Covid 19 no ha terminado y habrá que saber convivir responsablemente con la pandemia.

Razón por la que las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en Guantánamo, en los encuentros del Grupo Temporal de Trabajo para el enfrentamiento al coronavirus reiteran: no descuidar las pesquisas sanitarias con calidad a nivel de cuadra, barrio y comunidad, y a reforzar la labor de los grupos básicos de salud.

Se insiste además en que la reapertura del transporte público, la extensión de los horarios en la prestación de servicios en el comercio, en las diferentes oficinas de trámites a la población, así como de actividades de otros sectores se debe realizar en consonancia con los protocolos sanitarios establecidos para estos tiempos.

En el encuentro del Grupo Temporal provincial también se chequeó el proceso de entrega de los centros educacionales que se encontraban como hospitales de campaña, para su desinfección y alistamiento, ante el reinicio de las actividades presenciales del curso escolar.

Se informaron las nuevas medidas para la venta en MLC de las cadenas de tiendas de CIMEX y TRD, la extensión de los horarios y otros servicios en los bancos, y se chequeó la apertura del transporte público, en los municipios como en la ciudad de Guantánamo con unas 20 rutas en la urbe cabecera provincial.