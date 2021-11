La pandemia ha sido dolorosa, pero fructífera en la ciencia

Una joven doctora ha estado cercana a pacientes graves o amenazados por la muerte en la ciudad de Baracoa. Hoy entra a salas, pregunta, ausculta y siente que la respiración de las personas jamás será igual que antes de entrar en la segunda fase de la Covid 19.

"La fibrosis no perdona", me dice Lizandra Matos López, especialista en primer grado de Neumología, cuando sabe que he visto en apuro por falta de aire a más de un ingresado en el hospital de Baracoa a causa de la pandemia.

Víctima ella también del SARS-COV-2, le pedí una entrevista y pronto la tuve.

Buenos días. Sea bienvenida a los micrófonos de La Voz del Toa.

"Muchas gracias".

Doctora, algo de lo que más se habla relacionado con la Covid 19 son las llamadas secuelas en los pacientes. ¿Cuáles son las más recurrentes?

"La fibrosis pulmonar, que es un daño estructural y funcional en el parénquima producto de la cicatrización. Los alveolos dejan de funcionar, es lo que en la literatura se llama pulmón duro o rígido, esta área del pulmón no se oxigena, no hay intercambio de oxígeno, no puede reexpandirse porque se pone fibrótica la parte elástica del pulmón y esto conlleva a que el paciente no llegue a oxigenar normalmente, al ciento por ciento.

Estas personas van a permanecer el resto de su vida con una disnea que puede ser mejorada con la fisioterapia respiratoria".

¿Cuál podría ser la manera más fácil de notar esta disnea en un paciente que está en su hogar?

"El paciente puede presentar falta de aire ante mínimos o grandes esfuerzos, e incluso en el reposo. Puede sentirla con solo incorporarse de la cama, ir al baño o cargar una cubeta de agua; cuando trabaja; sentado mirando televisión, durmiendo en la cama o acostado.

También puede tener cansancio, debilidad muscular, la tos que deja la Covid. La fibrosis puede dejar un cuadro de tos que dure de dos a tres meses; si el paciente no usa la adecuada terapéutica con esteroides puede producirle tos".

Nos hemos referido a la fibrosis como consecuencia de la Covid. Pero, ¿qué otras consecuencias puede haber relacionadas con los pulmones?

"Un aspecto importante es el factor sicológico, los pacientes quedan muy ansiosos, deprimidos, temen a la muerte, a lo que se llama en la calle el síndrome pos Covid o neumonía pos Covid.

Hay pacientes que simulan disnea, cuadro de tos, hemos visto algunos con radiología negativa, con saturación de oxígeno de 98 a 100 y dicen que tienen falta de aire. Se deprimen, lloran, y eso nosotros lo atendemos en la parte de sicología médica o de siquiatría".

¿Qué usted recomienda en general para un paciente que sale de la pos Covid?

"Para los pacientes que egresamos con el diagnóstico fibrosis pulmonar recomendamos fisioterapia respiratoria, que en dependencia de la edad del paciente y también las comorbilidades, podemos hacer en una institución médica con el personal calificado, o en la casa.

Nosotros les enseñamos a hacer ejercicios aeróbicos, fortalecer los músculos con pesas, técnica de inspiración y otras, aunque es bueno decir que la fibrosos pulmonar no es revertible, es decir, no se revierte con ningún tratamiento, solamente orientamos al paciente para que la capacidad que quede en las estructuras fuera del pulmón pueda compensar el área deteriorada de este, que como dije antes ha cicatrizado y ya no es funcional".

¿Cuando usted dijo "para los pacientes que egresamos de la pos Covid", expresaba condescendencia hacia los pacientes, o es que se incluyó entre ellos?

"El término egresamos me incluye, porque adquirí el virus de la Covid y tuve que hacer fisioterapia respiratoria, común para todos los pacientes que quedan con alguna secuela del pulmón".

¿En qué momento usted enfermó?

"Cuando inició la pandemia Baracoa no era el foco de la Covid, sino Guantánamo, pero hace dos meses se reestructuró el hospital y decidimos atender a nuestros casos aquí. Iniciamos en una sala pequeña que se llamó Respiratorio, o Sala de respiratorio agudo, donde se atendía a personas que no tenían infecciones por Covid, hasta que luego ingresaron pacientes con test y PCR positivos.

En esa etapa yo adquirí la enfermedad atendiendo a una paciente grave".

¿Cuánto le preocupó saberse expuesta a contagiarse con el nuevo coronavirus?

"Al hacernos médicos sabemos que podemos poner en riesgo nuestra vida por salvar la de otra persona. Así que cuando empezó la Covid yo como neumóloga tuve que asumir la responsabilidad de atender pacientes graves, y obviamente estaba exponiendo mi vida y la de mi familia en el hogar. Pero cuando trabajamos por amor a lo que hacemos lo que queremos es prolongar la vida del paciente que tenemos enfrente".

Según su respuesta a usted nunca la preocupó lo que pudiera pasarle.

"Sí preocupa adquirir la enfermedad, saber que puedes morir, o infectar a tus seres queridos y que sus vidas tengan un curso trágico, fatal.

Nosotros usamos todos los medios de protección indicados, tratamos de ciudar la salud personal pero también brindarle al enfermo el servicio que necesita. El trabajo del neumólogo no es solo mirar desde un metro de distancia, tiene que examinar al paciente, auscultarlo, identificarse con él y la familia, hacer maniobras que requieren del contacto cercano con el paciente, así que en algún momento corremos el riesgo de infectarnos con el SARS-COV-2".

Doctora, parece usted una persona joven. ¿Cuándo se graduó de la carrera de Medicina?

"Me gradué hace seis años, y como especialista de neumología llevo ejerciendo dos años y medio".

¿Siempre en Baracoa?

"Sí".

¿Es usted de este municipio?

"Afortunadamente sí (ríe)".

¿Por qué afortunadamente?

"Porque Baracoa tiene muchas cosas lindas, un paisaje maravilloso, la gente es muy buena, me gusta mi tierra".

Por cuestión de lógica, nunca debió imaginar que enfrentaría una pandemia en Cuba. ¿Cómo ha sido esta experiencia?

"Como especialista joven ha sido una experiencia maravillosa porque he crecido en conocimiento, he madurado como profesional, también como persona. He tenido que ver la pérdida de seres queridos, de mis pacientes; así que la pandemia por una parte ha sido dolorosa, pero fructífera en la parte de la ciencia".

Cuando la quise entrevistar usted se mostró muy nerviosa y creo que hasta me evadió. Sin embargo ahora se muestra muy espontánea, resuelta.

"Realmente las personas que me conocen, mis amigos, saben que yo soy una persona humilde, sencilla, elegante como dicen ellos, no me gusta exhibirme, resaltar, ser reconocida; me gusta estar en mi lugar, tranquila, hacer mi trabajo".

¿Y es usted siempre tan sonriente?

"Sí, sonrío siempre, porque reír es bueno para la salud y también para el alma".

Momentos antes dije que parecía usted una persona muy joven. Siendo mujer imagino que no va a decir la edad. ¿O sí?

"Sí, como no, tengo 29 años, soy soltera, tengo dos hijas ...(vuelve a reir)"

Veintinueve años, especialista, con una familia y muy sonriente. Creo que es bastante, pero también le quedará mucho por soñar.

"Bueno, aspiro sobre todo a subir la categoría docente, alcanzar el segundo grado de especialista en Neumología, que es bastante trabajo científico, y descubrir otras tierras, o sea, cumplir misión fuera del país, ver qué se está haciendo en el mundo en la esfera de la ciencia y que todavía en Cuba no tenemos posibilidad de hacer. También quiero encontrar una persona adecuada para casarme (ríe)".

De momento, ¿qué recomendaría para una recuperación lo más adecuada posible de un paciente que adquiere la enfermedad de la Covid 19?

"Sobre todo usar vitaminoterapia, que es tomar bastante vitaminas, cualquier suplemento que contenga ácido fólico, nutriforte; una buena alimentación que incorpore como nutriente el hierro, frutas que contengan vitamina C, y realizar su vida cotidiana como siempre.

El virus llegó, provocó secuelas, pero la vida continúa, y tenemos que llevarla con lo que tenemos a la mano".

Le agradezco por esta entrevista.

"Muchas gracias a usted por contar con mi opinión como médico y como ser humano. Estamos disponibles para otro momento".