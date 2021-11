Desde el barrio y por Cuba poder popular guantanamero

Y pudiera resumir que en esta Asamblea piloto de Caimanera participaron tal o más cual dirigente, pero no, prefiero terminar diciendo que este verdadero vínculo con la comunidad, si a este que vi esta noche en Caimaner le sumamos el genio colectivo, la experiencia acumulada por las masas en la épica de nuestro devenir histórico, y sobre todo la sabiduría de Fidel, quien siempre insistió en el hábito de no dejar de pensar y pensar hasta encontrar la solución de un problema, no habrá empeño que no pueda lograrse en #Caimanera