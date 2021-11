Reconoce Gobernador labor de los trabajadores del Deporte y la Cultura Física en Guantánamo

Con motivo de celebrarse este 19 de noviembre el Día de la Cultura Física y el Deporte, la máxima autoridad gubernamental en la provincia envío una misiva de reconocimiento a los trabajadores del sector en Guantánamo por su labor y resultados en el año.

19 noviembre del 2021

“Año 63 de la Revolución”

Queridos trabajadores del Deporte, la Cultura Física y la Recreación:

Colegas, en un año duro como el 2021, signado por el enfrentamiento de todo un pueblo a la pandemia de la Covid 19, nuevamente ustedes patentizan y ponen en alto la frase del Líder de la Revolución Cubana Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, cuando expresó «La victoria está siempre unida a la vergüenza».

Desde el primer día de combate contra el nuevo coronavirus hombres y mujeres del deporte se les vio dando su aporte y cumpliendo las misiones dadas por la dirección del Partido y el Gobierno en la provincia.

Hoy, 19 de noviembre, fecha escogida para conmemorar el surgimiento del deporte revolucionario cubano están más presentes que nunca los conceptos fundacionales de Fidel cuando señaló

«El deporte no solo ayuda a la salud física, no solo ayuda a formar el carácter, no solo ayuda a forjar hombres de espíritu y de cuerpo fuertes, sino que también alienta al pueblo, entretiene al pueblo y hace feliz al pueblo...».