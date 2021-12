Diálogo entre Lazo y Daniela

En la recién visita efectuada por el Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado Juan Esteban Lazo Hernández, al poblado caimanerense de Hatibonico, este reportero disfrutó mucho el diálogo que se estableció entre el máximo dirigente del Parlamento cubano y la pionera Daniela Donatien Tamayo.

El escenario de la charla: el aula museo Sixto Batista Santana, a donde Lazo Hernández llegó acompañado de las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en Guantánamo, tras rendir homenaje al General de Cuerpo de Ejército en el mausoleo que guarda sus restos en la comunidad.

En el aula museo los niños del sexto grado de la escuela primaria José Tey, explicaron al Presidente de la Asamblea Nacional de su incorporación a las clases, luego de varios meses de pandemia y sobre la vida del General Sixto.

Por encima de todos los pioneros sobresalía Daniela, quien habló de sus sueños de estudiar medicina “para curar enfermos aquí en Hatibonico o donde haga falta”. “por eso repaso mucho para terminar el sexto grado y pasar a la secundaria”.

Luego de escuchar a la niña el también miembro del Buró Político les dijo que esos sueños se cumplirán y que todos los niños de esta escuela y de todas las escuelas de Cuba, pueden continuar sus estudios, gracias a que existe la Revolución.

“Porque si estudian - dijo Lazo- ni a ti Daniela, ni al resto de tus compañeritos les pasará como a mí, que tuve que repetir el sexto grado”.

“¿Y sabes por qué tuve que repetir el sexto dos veces? Por pobre, porque yo, me crie en un batey en un tiempo en que no había garantía de nada, y la secundaria más cerca estaba a 13 kilómetros en un pueblo de Matanzas que se llama Jovellanos.

“pero mis padres no tenían dinero para mandarme todos los días, y yo no tenía edad para poder trabajar, y entonces mi madre para que yo no estuviera mataperreando el día entero habló con la maestra que me había enseñado a leer y escribir, y dado clases hasta sexto grado, para que yo repitiera ese grado de oyente, y así lo hice.

“Luego, como ya no iba a estar otra vez en sexto grado, tuve que dejas los estudios y comenzar a trabajar para ayudar en el sustento familiar. Con 11 años hacer todo lo que hiciera, chapear, regar abono, cortar arroz, y no fue hasta que triunfó la Revolución en que volver a una escuela”.

“Por eso hay que querer tanto y tanto a la Revolución, y son ustedes los que están llamados a defenderla siempre”.