Evento De la Confianza a San Pedro motiva intercambio de historiadores en Guantánamo

Con el depósito de una ofrenda floral ante el monumento del Mayor del Ejército Libertador Pedro Agustín Pérez en el Parque José Martí, inició en la ciudad Guantánamo, el XXVII evento municipal científico-metodológico “De la Confianza a San Pedro”, auspiciado por la filial provincial de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba.

En el acto solemne fueron estimulados los ganadores del Concurso Pioneril "Mi Homenaje al 24 de Febrero”, en las categorías de composición, dibujo y poesía, entre trece participantes de 3ro y 4to grados de las escuelas primarias Clodomira Acosta y 2 de Diciembre.

Otras seis menciones fueron entregadas a los pioneros quienes exponen sus estudios profundos sobre importantes figuras guantanameras como la mambisa Caridad Jaca, Periquito Pérez, el jefe de las tropas mambisas en el connotado levantamiento de 1895 en Guantánamo para unirse a la Guerra Necesaria en Cuba.

En el evento de la Confianza a San Pedro se intercambió sobre la metodología de la enseñanza de la historia de la localidad en el Legado del proceso independentista a la identidad patriótica de los cubanos; al respecto el doctor en Ciencias Wilfredo Campo Cremé precisó que: “Hay una enorme información histórica vinculada a la historia local, pero en mi opinión, no se está desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje adecuada porque nuestros ciudadanos, en el caso de Guantánamo, no han asimilado, no han comprendido y no han incorporado a su patrimonio interno la historia de la localidad”.

Por su parte la doctora Milagro Isabel Montoya, profesora y metodóloga de Cultura Física de la Universidad de La Habana, invitada al encuentro de los intelectuales guantanameros, pondera el importante papel de la enseñanza de historia local en la formación de valores en los estudiantes como un proceso motivador y agradable, más el conocimiento del patrimonio del territorio.

Durante el desarrollo del vigésimo octavo Evento Municipal Científico Metodológico “De la Confianza a San Pedro”, que tuvo lugar en la Casa de la Historia como iniciativa por la 23 Jornada de la cultura guantanamera, se presentaron más de una veintena de investigaciones científicas relacionadas con la historiografía local y se conoció además de la convocatoria al Evento Nacional Playitas de Cajobabo, a efectuarse el próximo mes de abril, en ocasión del 127 aniversario del Desembarco de José Martí y Máximo Gómez por esa zona costera de Guantánamo.