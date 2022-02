Felicitan máximas autoridades de Guantánamo a los trabajadores del Deporte

Como motivo de celebrarse este 23 de febrero el aniversario 61 de la creación del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en Guantánamo a los trabajadores del Deporte en Guantánamo, provincia ganadora de las actividades centrales por la fundación del INDER.

23 de febrero del 2022

“Año 64 de la Revolución”

Queridos Compatriotas:

Hace 61 años, el 23 de febrero de 1961 se crea el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), amparado por la Ley 936, organismo encargado institucionalmente de organizar toda la vida deportiva del país.

Mucha es la gloria que se reúne en la tropa de hombres y mujeres que integran el sector del Deporte en Guantánamo.

Como expresara el líder histórico de la Revolución cubana Fidel Castro “Nuestros deportistas y trabajadores del Deporte han sido hijos de nuestra Revolución y a la vez abanderados de la Revolución."

Fidel trazó la ruta al afirmar «El deporte no solo ayuda a la salud física, no solo ayuda a formar el carácter, no solo ayuda a forjar hombres de espíritu y de cuerpo fuertes, sino que también alienta al pueblo, entretiene al pueblo y hace feliz al pueblo...».

Y en su batallar de pueblo, los hombres y mujeres del Deporte, cumplen cualquier misión que dentro o fuera del país se les asigne. Así ha sido y es en estos tiempos de Pandemia mortal en la que también su contribución es vital.

La labor de los trabajadores del deporte en su enfrentamiento a la Covid 19 fue palpable en nuestras comunidades y en centros de aislamiento y así continuarán siéndolo.

En tiempos en que absurdas campañas mediáticas intentan ensombrecer la obra revolucionaria, los trabajadores del deporte, la cultura física y la recreación resaltan con su obra el legado del Comandante en Jefe, conscientes de que “Sin Revolución no se habría podido soñar siquiera con desarrollar en nuestra patria un gran movimiento deportivo...».

Con estas premisas, llegue a todos ustedes el reconocimiento a su labor diaria, sus aportes a los lauros de Cuba en la arena nacional e internacional, a su labor que permitió a la provincia alcanzar la sede central por el 61 aniversario de la creación del INDER, y por su entrega en las tareas asignadas.

Felicidades.