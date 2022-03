Cuentas claras con mi “Riquimbili”

Andrés Matos Acosta se levantó más temprano de lo habitual; su premura: sacar turno para el Somatón. No se trata de la revisión tomografía del cuerpo humano, sino el proceso de revisión técnica al que se someten los carros para detectar algunas deficiencias vehiculares, proceso igual de importante para la preservación de la vida.

“Estoy súper contento, valió la pena el sacrificio. Fui el primero y no me señalaron nada, ahora espero que me aprueben el expediente de la moto para poder ponerle la chapa”.

Este joven del municipio de Maisí es uno de los 3 542 guantanameros beneficiados hasta la fecha con la Resolución 200/21 del Ministerio de Transporte, la cual facilita por única vez y de manera excepcional, la legalización de aquellos medios armados por parte y piezas, más conocidos como riquimbilis, con el objetivo de que circulen con toda la calidad y debidamente legalizados.

Dicho procedimiento inició en Guantánamo el 5 de septiembre del año pasado y se extiende hasta el 5 de octubre del 2022, según declaraciones de Eugenio Maceo Gainza, subdirector provincial de transporte, quién agregó además que los que se presentan a la Planta de Revisión, conocida como Somatón reciben los servicios de lunes a sábado de ocho de la mañana a la cinco de la tarde.

"Cada propietario tienen dos oportunidades para presentar el vehículo a la inspección técnica. Si la primera vez no es aprobado debe asistir para un diagnóstico y posteriormente corregir las deficiencias señaladas antes de presentarse a la segunda y última oportunidad”.

“Una vez que la moto pase por el Somatón se emite un certificado de revisión a la comisión nacional MININT-MITRANS donde también se evalúan para finalmente ser aprobada y propuesta al ministerio quien orienat al registro de vehículos los medios aprobados”, afirmó Maceo Gainza.

El joven Odaniel Chaval Pérez, oriundo de Sabana de Maisi no corrió con la misma suerte la primera vez, es por ello que acudió por segunda y última oportunidad a la Planta de Revisión Técnica, ubicada en la carretera de Jamaica para inspeccionar su equipo.

“Tengo mucha fe en salir hoy victorioso en este proceso, la primera vez me señalaron algunas deficiencias en los frenos, una goma lisa y un bombillo que no encendía en ese momento de la revisión”. Hoy vengo con todo corregido y la convicción de que voy a resolver.

En el local de la revisión también encontramos al ingeniero técnico Onel Matos quien precisa los detalles del proceso de evaluación: aquí se revisan las luces, freno, calidad de los neumáticos, además se chequea toda la parte mecánica, el nivel de contaminación y las orguras que puedan presentar las rótulas, terminales…

Alexis Verenguel Odelin, inspector estatal del ministerio de transporte, asegura que también para agilizar el proceso de legalización de los llamados riquimbilis los integrantes de la comisión se trasladan a los municipios guantanameros. “Allí el procedimiento es el mismo y en caso de señalar irregularidades serías los futuros propietarios deben trasladarse hasta la provincia para corregir los señalamientos antes de presentarse por segunda y última vez.

La Dirección provincial de Transporte ha informado por todos los medios de difusión masiva la importancia de legalizar los llamados riquimbilis así como la oportunidad única que los propietarios tienen hasta el mes de Octubre. La insistencia tiene su base en la necesidad de que los interesados concurran a la entidad, pues solo se han legalizado 427 vehículos que representa solo un 12 por ciento de los que debieran someterse a ese proceso en la provincia de Guantánamo.

La Comisión Provincial de Inspección en aras de facilitar el acceso de los propietarios de riquimbilis en los municipios reajustó para el mes de marzo el cronograma de visitas a Baracoa y Maisí, del 15 al 19 y del 22 al 26 de Marzo, respectivamente.

“Manejar legal es lo ideal para cualquier persona” asegura el maisiense Andrés Matos Acosta que hoy retorna a su municipio con la tranquilidad de que en muy poco tiempo “Marinita”, como llama a su Riquimbili tendrá sus papeles en regla porque cuentas claras periodista”…usted sabe……