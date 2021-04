Partido Comunista de Cuba dialoga sobre economía rural e innovación

Delegados al 8vo Congreso del Partido Comunista de Cuba debaten hoy sobre el desarrollo en comunidades rurales, la autonomía de los territorios, los planes de inversión y la aplicación de la ciencia y la tecnología.

El primer ministro, Manuel Marrero, presidió la comisión que evalúa la actualización de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, que guiarán el trabajo para el próximo quinquenio.



Durante los debates los delegados expusieron la necesidad de promover en las comunidades rurales una política integral que permita el desarrollo local, vinculada también con el necesario incremento de la producción agropecuaria.



Sobre este particular, Marrero enfatizó en la necesidad de trazar acciones concretas destinadas al desarrollo de la zonas montañosas, mientras que el ministro de Turismo, Juan Carlos García, abogó por profundizar el denominado agroturismo y turismo de naturaleza.



En otro momento de la comisión, el titular de Economía y vice primer ministro, Alejandro Gil, puntualizó que la prioridad del proceso inversionista en el país es aumentar la eficiencia y eliminar las causas que generan pérdidas de recursos.



En ocasiones 'no hay correspondencia entre los estudios de factibilidad y el rendimiento real de las inversiones y eso genera que se invierta un dinero por el cual no se obtienen los rendimientos esperados', aseveró.



En el debate se expresó la importancia del uso de las tecnologías para el desarrollo socioeconómico del país y los delegados abogaron por una mayor aplicación de la ciencia en todos los sectores.



De hecho, según la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez, estos lineamientos que hoy se debaten redimensionan la idea de la innovación en comparación con el 7mo Congreso del PCC.



Los lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución fueron aprobados por primera vez en el cónclave de 2011 y desde entonces se han actualizado según el contexto nacional e internacional.



El ordenamiento monetario que tiene lugar en la isla desde el 1 de enero pasado tiene su base en estos documentos.



El 8vo Congreso del PCC se realizará hasta el 19 de abril, tiempo durante el cual los 300 delegados abordarán otras cuestiones vinculadas al funcionamiento del Partido y de la sociedad en general.