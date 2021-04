En la línea que divide la vida y la muerte

Huber Matos Legrá es especialista en Medicina General Integral, diplomado en Cuidados Intensivos y Emergencia. Trabaja en la Unidad de Cuidados Intensivos Emergentes (UCIE) del hospital Octavio de la Concepción y la Pedraja, de Baracoa.

El primer vínculo con la medicina

Mi interés por la medicina fue desde niño. Siempre hay un vínculo de la medicina con la familia, ¿no? Mi papá hablaba mucho de un cirujano que lo operó, una operación complicada de obstrucción intestinal. Él quería que yo fuera cirujano.

¿Qué pasa?, cuando terminé la secundaria básica me desvié un poco y me fui por otra rama. Yo estudié cuatro años en la Habana y me gradué como técnico en telecomunicaciones. Después pasé el Servicio Militar. Fue cuando tomé en serio la idea de estudiar medicina, fui al pre militar y escogí la carrera.

Médico, pero no cirujano

Era muy difícil en aquella época obtener esa especialidad, mucho más que ahora incluso. En mi año solo llegó una plaza. Después la vida me llevó por otro rumbo.

Cronología profesional

Comencé a estudiar medicina en 1987. Al graduarme en 1993 fui para Maísí. Allí trabajé en varios consultorios durante seis años y en ese tiempo hice la especialidad de Medicina General Integral (MGI). Fuimos los primeros en iniciar esa especialidad en el año 95. Después de hacerme especialista en el 98 estuve un año más de servicio social en el área de Sabana, también en Maisí.

De ahí vine para Baracoa. Un año en el Policlínico Comunitario (Hermanos Martínez Tamayo). Fue cuando comenzó el auge de la emergencia médica, entonces hice un curso de 15 días porque me interesaba mucho. Al terminar seleccionaron a dos graduados para trabajar en el Sistema Integrado de Urgencias Médicas (SIUM) y yo fui uno de ellos. Eso fue en el 2000, en el 2001 se formalizó, pero ya desde el 2000 yo estaba entre el policlínico y el SIUM, como coordinador de emergencias médicas.

En el 2003 hice un diplomado de cuidados intensivos y emergencias en Guantánamo y me fui como colaborador médico para Venezuela donde estuve desde finales del 2003 hasta principios del 2011, siete años y tres meses.

Al regresar a Cuba trabajé en la Unidad de Cuidados Intensivos Emergentes (UCIE) del hospital de Baracoa desde el 2011 hasta el 2013, año en que viajo a Brasil para otra misión médica por tres años.

Desde principios de 2017 me reincorporo aquí, a la sala de emergencias (UCIE).

¿Por qué la medicina intensiva?

Yo inicialmente no pensaba entrar a terapia intensiva, eso fue una cosa que fue cayendo. A mí lo que me gustaba era cirugía, pero cuando se presentó esta oportunidad…

Y realmente me gusta, uno ve el resultado de su trabajo en los pacientes. Hay ramas de la medicina que son más pasivas y otras son más activas. A mí me atrae la adrenalina.

Clínicos somos todos

Yo soy médico del policlínico comunitario, pero como siempre me he dedicado más a esta parte de la medicina intensiva, y como aquí casi siempre falta alguien para hacer guardia, yo soy el que pide venir para acá.

La mayoría que los médicos que hacen esta labor son especialistas en Medicina Interna. Como yo estoy en esta sala, muchos pacientes piensan que soy clínico, que es como le dicen a los internistas; en realidad, de una manera u otra somos clínicos. No soy internista, pero aparte de ser MGI, tengo un diplomado de terapia intensiva que me permite trabajar aquí.

Primera misión médica en el exterior: Venezuela

En Venezuela fuimos todos médicos de la comunidad. Me correspondió un área de extrema violencia, un estado que era predominantemente opositor y con uno de mayores índices de criminalidad del país: estado de Carabobo, ciudad de Valencia. Nunca antes habían llegado médicos cubanos allí. Estuve dos años en la comunidad, nosotros mismos improvisando las consultas con apoyo de la población, en garajes… nada oficial.

Fue entonces cuando se organizaron los Centros de Diagnóstico Integral (CDI) y vine a La Habana a pasar otro diplomado de terapia intensiva y emergencias similar al que ya había hecho en Guantánamo. Nos graduamos en el 2005 y de ahí al 2011 trabajé en un CDI en una sala de terapia intensiva.

Experiencia médica en Venezuela

Siempre trabajábamos en situaciones dramáticas, muchas veces asistiendo a pacientes relacionados con asesinatos, accidentes y otros actos violentos; siempre rodeados de ese estrés adicional.

Recuerdo un caso. Iban dos en una moto, le dispararon al de atrás, siete disparos. Y no se murió, el que falleció fue el que iba manejando, que chocó. Me tocó trasladarlo. Fue una gran tensión porque era un paciente grave y había como 200 personas allí. Imagínate, no sabes quién es quién y qué quiere en ese momento. Como tres horas duró aquello, no era tan lejos pero había embotellamiento de tránsito. Esa fue una de las situaciones dramáticas que viví, pero hubo varias.

Uno trabaja con personas de otra cultura, incluso otras enfermedades que no aparecen aquí. La idiosincrasia es totalmente diferente a la nuestra. Y sobre todo, que uno no está acostumbrado aquí a las muertes violentas. Allá son bastante frecuentes. Todos los fines de semana había 18 y 20 muertos. No todos llegaban a nosotros, pero casi todos los fines de semana nos tocaba alguno.

Medicina y política

Sí, siempre hubo vínculo entre la medicina y la política. Al principio pensaban que nosotros éramos militares. Los pacientes iban a atenderse y nos pedían papeles, documentos, para ver si realmente éramos médicos o no. Eso fue al principio, pero poco a poco la población fue entendiendo. Ya después teníamos la aceptación de todos, de los opositores y de los no lo eran también.

Segunda misión médica en el exterior: Brasil

En Brasil nos dedicábamos a la atención primaria nada más, no trabajaba en cuidados intensivos como en Venezuela.

Me tocó trabajar en Brasilia, la capital, en un área que allá le dicen ciudades satélites, un poquito lejos. Hacíamos consulta de pediatría, ginecología, obstetricia y medicina interna.

Otro idioma, otra cultura

La diferencia del idioma sí fue… ¡nadie me entendía! (Ríe) Nada de que preocuparse, en Cuba tampoco me entienden mucho (Ríe otra vez). Los pacientes decían: "Yo no entendí nada de lo que dijo el médico, ¡nada!; pero lo que me mandó me puso bien". Es que el acento de uno es diferente, en realidad ellos sí me entendían, lo que percibían que yo no hablaba el portugués con acento brasileño.

La relación con los pacientes era diferente. El venezolano es un poco más parecido a nosotros; no sólo el idioma, en la cultura también, más sociable, siempre decían: “Lo que haga falta, nos ve”. En Venezuela no paraban las invitaciones para ir a casa de la gente. Todos los domingos había un pretexto para compartir con ellos. Los brasileños no son así. No es que sean malos, es que cada pueblo tiene sus costumbres e idiosincrasia y ellos lo ven a uno como médico un poquito más distante.

Vivencias profesionales en Brasil

Yo trabajé en la capital, y a pesar del desarrollo de Brasil, que fue hasta la quinta economía del mundo, hay una desigualdad enorme en la población, lo mismo ves personas muy ricas que personas muy pobres. Incluso en Brasilia hay enfermedades propias del tercer mundo, un índice por ejemplo de sífilis congénita enorme.

Y Brasil es un país complicado en muchos aspectos. Las embarazadas no tienen un seguimiento como aquí, no es esa preocupación que tenemos nosotros por el programa materno infantil. Allá no les interesa mucho, tú mandas una embarazada para el hospital y te la envían de regreso para su casa. Tienen una mortalidad infantil altísima.

La población tiene unos hábitos alimentarios poco saludables. Independientemente de que tengan condiciones para hacer una alimentación variada, ellos comen con bastante grasa, mucha sal, son hipertensos y no cumplen las orientaciones que se les da.

Sin embargo llama la atención la lactancia materna. Uno va a la farmacia y hay todo tipo de leche para hacer lactancia artificial, pero un porciento alto de mujeres paridas, más del 90 por ciento, amamanta.

Por lo demás también se ve violencia, drogas. Casi todas las familias están afectadas por las drogas fuertes y el alcohol, las que menos imaginas, independientemente del nivel cultural y social.

Ver (y hacer) para valorar

Brasil tiene un sistema de atención de salud copiado de los cubanos. No todo lo hacen idéntico porque ellos tienen sus particularidades. En la mayor parte de las cosas, nosotros somos mejores que ellos.

En la atención primaria, por ejemplo, en Brasil los médicos no van para los lugares intrincados, se gradúan y ninguno va a donde lo hacen los médicos cubanos. En cuanto a la cantidad de pacientes y los horarios también hay diferencias. Ellos tienen un horario fijo, después de esa hora no atienden a nadie más; incluso programan cuántos van a atender en el día. No como nosotros, que estamos el día entero trabajando.

O sea, ellos tienen más recursos que nosotros, exámenes, tecnologías… pero en la parte humana de la atención médica a la población, la nuestra es mejor.

De regreso a la atención primaria, y otra vez de vuelta

Sí, me costó un poco de trabajo ser de nuevo médico de familia en Brasil; pero mi formación es de Medicina General Integral y la atención primaria es lo que uno tiene como base. Pero es mucho más difícil habituarse cuando se pasa de la atención primaria a la emergencia.

La atención primaria te da un poquito más de margen de tiempo para prepararte, pero en emergencia todo lo tienes que hacer en breve tiempo y necesitas habilidades: venas, abordaje, intubaciones… pasas de uno para otro paciente, y de otro para el otro, constantemente. Cuando llegué de vuelta me costó un poquito acostumbrarse de nuevo porque aquí hay que actuar más rápido.

Donde todas las fronteras se difuminan

Mira, aquí se confunden las anécdotas y el trabajo de forma general es en equipo.

¿Satisfacciones? ¡Ah, claro que sí! No solo salvar la vida, cuando uno ve que el paciente mejora, ya se siente una satisfacción espiritual. Ver que llegan casi cadáveres, porque aquí los pacientes llegan muy complicados, con peligro de fallecer; y lograr su recuperación, reconforta.

Pero también se siente mucha tristeza por los pacientes que fallecen. Hay personas que tienen un pronóstico malo desde que llegan, pero otros pacientes uno cree que van a mejorar y no es así.

Yo voy para mi casa y llamo para preguntar cómo están mis pacientes, para saber de los exámenes que se les indican. Es como que ya forman parte de la familia y de la vida de uno.

Mi papá me dice: "¿por qué no hablas de otra cosa? Yo era carpintero y cuando me reunía con alguien no hablaba de eso". Pero no puedo evitarlo. Cuando me reúno con un amigo de antes, el tema es la medicina: "¿Te acuerdas de aquella aquella vez cuando fuimos al hospital…?". Siempre es el tema de la medicina en las fiestas, en las reuniones familiares, en los encuentros con amigos. Haga lo que uno haga, siempre el tema de la medicina está presente.

Los momentos más duros

Han sido muchos. Recuerdo ahora una muchachita joven, 20 años, no hace un año todavía. Estudiante de segundo año de medicina, de La Playa. Llegó con una hemorragia cerebral en la madrugada y ya estaba en la sala cuando yo entré a las ocho de la mañana. Fue el día enterito con ella. Falleció a las tres y veinte de la madrugada del día siguiente, casi 24 horas en la UCIE. Todo el mundo sabía desde el principio que iba a fallecer, pero la atendimos sin descansar un minuto el día entero.

Uno tiene que coger unos minuticos para comer algo, para tomarte un juguito, porque no te da tiempo para nada más cuando lo requiere la atención del paciente.

Tuve un tiempo en que casi todos mis tíos pasaron por aquí porque son viejitos. Es difícil, pero sí, hay que atender también a la familia cuando toca.

Trabajo bajo presión

Realmente sí lleva mucha tensión. Y las guardias… Después de la COVID todo empeoró. Estamos trabajando casi sin descanso. Hacemos 10 guardias de 24 horas al mes.

Y sí es estresante, y triste muchas veces. Queda ese sentimiento cuando fallecen las personas, o cuando se ponen peor. Yo hasta sueño con los pacientes. Pero es lo que uno hace. Yo no me veo haciendo otra cosa, chica, de verdad que no me encontraría. Sentado así, en una consulta, no sé…

Entre la vida y la muerte

Al principio me costaba bastante trabajar en condiciones de estrés. Es difícil pensar y reaccionar en poco tiempo. En otras especialidades uno se puede sentar y pensar en qué tiene entre manos. Tomar decisiones apresuradas siempre tiene un riesgo para el paciente, y no siempre es fácil hacerlo. A veces uno dice: ¿lo hago o no lo hago? Cualquier proceder es invasivo, podría empeorar el paciente.

Hay que pensar en que la intención es que el paciente mejore. Saber que vamos a hacer algo que, aunque parezca cruento, es por su bien. Hay personas que piensan: "No, yo no tengo sangre para hacer eso", pero si uno tiene en la conciencia que está haciendo un proceder para el beneficio de alguien, sabe que eso es lo que tiene que hacer.

¿Es verdad que los médicos siempre están estudiando?

Ese es un término absoluto, pero con frecuencia sí. La mayor parte del tiempo tiene que formar parte de la vida de uno. Hay que estar buscando constantemente bibliografía y leyendo. A veces aparecen medicamentos que uno no usaba, o no se usaban con frecuencia, o hay que buscar alternativas. Y enfermedades nuevas, por ejemplo, la más reciente pandemia de Covid-19, y hay que actualizarse.

En tiempos de Covid-19

Antes uno usaba el nasobuco solo cuando estaba expuesto a secreciones nasofaríngeas del paciente, y también para protegerlo de gérmenes que podrían dispersarse cuando uno habla, que es lo que se hace de manera habitual en los centros quirúrgicos.

En nuestro caso, aparte de lo normal para todos, que es usar nasobuco y lavarnos las manos frecuentemente, con más énfasis que antes, hay normas para atender a los pacientes.

Ahora bien, tenemos que violar el distanciamiento social porque al paciente hay que atenderlo de cerca. Uno lo que trata es que no te hable de frente. Cuando se le va a examinar el rostro hay que decírselo previamente y pedirle que no hable en ese momento. Pero aun así a veces lo hacen.

En esta sala la posibilidad de contagio ha existido siempre, pero nunca habíamos trabajado en las condiciones en que estamos viviendo ahora.

Entre un sofoco y otro

Al principio se sabía poco de la enfermedad, entonces llegó un paciente que nadie se imaginaba que era positivo. Aunque tenemos la tranquilidad de que uno usa el nasobuco, cuando aquello muchos se lo quitaban. Ahora la población es más consciente y ya uno tiene la certeza de que si se protege de esa forma, y el paciente también, y nos lavamos con frecuencia las manos, podemos estar más tranquilos de evitar el contagio.

He atendido pacientes con COVID-19. Cinco han pasado por aquí. El paciente grave es diferente al otro. Uno tiene que tocarlo más, examinarlo. Y ellos muchas veces se quitan el nasobuco, no están completamente conscientes para mantenérselo puesto. Y también vierten secreciones. Es más peligroso porque uno no sabe si tosieron hace unos minutos. Pero pensando siempre en que todos los pacientes pueden tenerlo en un momento determinado, ya uno se protege más.

Aislamiento

Nunca me he contagiado, pero sí tres veces he estado aislado. Fui de los primeros que estuvieron en la escuela pedagógica de San Luis cuando se dio el primer caso en el hospital, el 7 de abril del año pasado. Ese día fue el contacto, pero el 9 fue que nos aislaron. Imagínate, fue tenso.

Después estuve dos veces aislado en mi casa. Un paciente falleció en la sala de medicina. Previamente me habían llamado y fui para intubarlo. Es más complicado porque ahí sí no tiene protección el paciente. Y fue rápido, una emergencia, nadie se imaginaba que estaría contagiado. El otro caso fue una señora.

Ahora ya no aíslan. Se supone que en el trabajo todos estamos protegidos y no hay necesidad. Yo creo que así es mejor, no tienen por qué aislarnos siempre que no haya ocurrido alguna eventualidad. Cuando la intubación sí era necesario porque por mucho que uno haga siempre el riesgo es alto. Pero con los demás, si uno asume que todos podrían tener Covid, y se protege uno y el paciente, hay mayor seguridad.

Trabajo y familia

Sí, sí da tiempo para atender la familia. Ellos me entienden. Mi hijo me dice a veces: "¿De nuevo, de nuevo te toca guardia?". Cada vez que tengo un chance voy a ver a mi mamá y a mi papá. Hay veces que se dificulta más, pero mi familia entiende mi trabajo. ¡Claro que sí!

¿Por cuánto tiempo más?

(Se ríe) No sé chica, yo nunca he pensado en jubilarme. Lógico, quizás en un tiempo ya haya que disminuir un poco el ritmo, pero algo así como jubilarme, quedarme así sin hacer nada… no, no he pensado en eso. Lo que quisiera es me dejaran dormir un poquito por las mañanas (Se ríe)…, que no sea tan temprano la entrada, como si me voy de noche después de la entrega de guardia.

Algunas personas me dicen que por mi edad ya yo tengo que estar más tranquilo; pero no, me siento mejor trabajando aquí, y como la mayor parte del tiempo he hecho esto, siento que es lo que mejor puedo hacer.

No sé, es que me gusta mucho trabajar la emergencia médica. Es parte de la vida de uno.