Instan a guantanameros a participar en ensayo clínico de Abdala y Mambisa como dosis de refuerzo

Como parte de los estudios científicos que se desarrollan en la nación por la pandemia, instan en Guantánamo a personas entre 61 a 80 años de edad convalecientes a la COVID-19 a formar parte del ensayo clínico del inmunógeno Abdala, de administración intramuscular y del candidato vacunal Mambisa, por vía nasal, fármacos evaluados por Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos de Cuba (Cecmed),

La coordinadora provincial, doctora en medicina, Dayamí Soler Cano, destaca que los voluntarios deben tener al menos dos meses de alta médica y no haber recibido ninguna vacuna anti-COVID- 19, requisitos indispensables para la efectividad de la investigación que inició en el Hospital Clinico Quirúrgico "Hermanos Ameijeiras" en La Habana y ahora se extiende hasta la región oriental .

Agregó que los interesados en el territorio pueden recibir orientaciones en su área de salud o llamar al puesto de mando de la dirección provincial del sector mediante el teléfono 21 32 21 17 para ser valorados previamente y luego de manera presencial se les otorgue su consentimiento por escrito.

La también especialista en farmacología asegura que en el grupo poblacional selecto aun con un número determinado de anticuerpos de manera natural se busca aumentar el refuerzo de la inmunidad.

Entre las particularidades del ensayo con sitio clínico en Santiago de Cuba están el incluir pacientes alérgicos al tiomersal, pues Abdala no posee ese compuesto y Mambisa no requiere del conservante, sin embargo no podrán incluirse los adultos con enfermedades crónicas descompensadas y quienes no cumplan el examen médico.

Los convalecientes de la COVID-19 en Guantánamo entre 61 y 80 años de edad que no hayan recibido ninguna vacuna anticovid pueden formar parte del estudio que evalúa los efectos de dos fármacos de producción nacional: Mambisa, candidato vacunal que figura en el selecto grupo de las cinco vacunas creadas en el mundo que se administra por vía nasal y han llegado a la etapa de estudios clínicos contra la pandemia y Abdala demostró que una eficacia de un 92,28 por ciento frente a la enfermedad y un 100 por ciento ante la forma grave y la muerte.

Durante el desarrollo del estudio el CECMED verifica el cumplimiento de las Buenas Prácticas Clínicas, según los programas de verificación que tiene establecido la Autoridad como parte de su rol regulador y fiscalizar.