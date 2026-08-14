Radio Guantánamo

Presentan este sábado libro Fidel contra las drogas en Feria de La Habana
El ejemplar Fidel contra las drogas será presentado este sábado en la Feria Internacional del Libro de La Habana. El…
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Con la gala cultural «Olivo Rebelde», desde en el Teatro Guaso de la provincia más oriental de Cuba, varias generaciones…
La Casa de Cultura Diómedes Silveira Valdés del municipio El Salvador se vistió de gala para acoger una velada única:…
Guantánamo Las Fiestas Populares de San Joaquín 2026 se celebrarán en Guantánamo del 14 al 16 de agosto, respetando las…
La idea de que Fidel no es solo de Cuba, sino de todos los revolucionarios del mundo que admiran su…
La Dirección Provincial del Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) en Guantánamo confirmó que el pago de chequera correspondiente al…
El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba rechaza en los términos más enérgicos la decisión del gobierno…
La consagración de una trabajadora de la salud guantanamera la hizo merecedora de un alto reconocimiento. La periodista Yaqueline de…
Llegan las Fiestas de San Joaquín para el disfrute de los guantanameros. Más detalles con la periodista Jessica Elías Domínguez.
Un cargamento compuesto por 15 mil toneladas de arroz proveniente de China destinado al consumo de la población llegó a…