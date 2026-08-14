Radio Guantánamo

Fidel:"¡Desaparezca la filosofía del despojo, y habrá desaparecido la filosofía d la guerra! ¡Desaparezcan las colonias, desaparezca la explotación d los países por los monopolios, y entonces la humanidad habrá alcanzado una verdadera etapa de progreso!" #100AñosConFidel #Cuba pic.twitter.com/OxVYhzZ7aC