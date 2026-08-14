Radio Guantánamo

Homenaje en Guantánamo al Comandante en Jefe en su centenario
Con la gala cultural «Olivo Rebelde», desde en el Teatro Guaso de la provincia más oriental de Cuba, varias generaciones…
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La Casa de Cultura Diómedes Silveira Valdés del municipio El Salvador se vistió de gala para acoger una velada única:…
La idea de que Fidel no es solo de Cuba, sino de todos los revolucionarios del mundo que admiran su…
La Dirección Provincial del Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) en Guantánamo confirmó que el pago de chequera correspondiente al…
El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba rechaza en los términos más enérgicos la decisión del gobierno…
La consagración de una trabajadora de la salud guantanamera la hizo merecedora de un alto reconocimiento. La periodista Yaqueline de…
Llegan las Fiestas de San Joaquín para el disfrute de los guantanameros. Más detalles con la periodista Jessica Elías Domínguez.
Un cargamento compuesto por 15 mil toneladas de arroz proveniente de China destinado al consumo de la población llegó a…
La impronta de Fidel se aprecia en todos los ámbitos, especialmente, en el de la cultura. La periodista Jessica Elías…
En saludo al Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, la Galería de la Casa de Cultura Diómedes Silveira…